Байдену "не понравилось" заявление Остина о победе Украины и ослаблении России - СМИ

Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику поддержки Украины вплоть до ее победы над Россией.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает NBC News со ссылкой на многочисленные источники в Белом доме.

По данным телеканала, Байден считал, что заявления Блинкена и Остина после визита в Киев в апреле были чрезмерными. Речь идет, в частности, об утверждении министра обороны США о том, что цель США в Украине – ослабить Россию настолько, чтобы она больше не смогла повторить свою агрессию.

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Президент США выразил обеспокоенность тем, что такие слова могут задать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Министры в свою очередь объяснили, что слова Остина были неправильно истолкованы.

"Байдену не понравилось, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась их риторика", - цитирует NBC News одного из чиновников Белого дома.

Администрация Байдена все более склонна считать, что война России против Украины вступает в затяжную фазу и считают, что Владимир Зеленский должен менее категорично говорить о нежелании Киева идти на территориальные уступки Москве.

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При этом Белый дом твердо убежден, что Украина должна сама выбирать, на каких условиях должна завершиться война с Россией, и США не должны давить на Киев по этому вопросу.

"Мы не жмем на него, чтобы он шел на уступки, как некоторые европейцы. Никогда не попросим его отдать территорию. Мы готовимся к долгой войне. Хотим подготовить к этому американский народ и готовы просить Конгресс о больше денег", – сказал один из американских. чиновников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом возможность завершения украино-российской войны переговорным путем.

Как ранее сообщала CNN, чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины.

Из-за того, что ни один из них не предусматривает решающую победу Украины, западные государства стали все активнее говорить о возможности возобновления переговоров Киева и Москвы.

В Пентагоне считают, что Путин явно не отказался от планов захватить всю Украину, но не сможет этого достичь.