Байдену "не понравилось" заявление Остина о победе Украины и ослаблении России - СМИ

Президент США Джо Байден призвал госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина после визита в Киев смягчить риторику поддержки Украины вплоть до ее победы над Россией.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает NBC News со ссылкой на многочисленные источники в Белом доме.

По данным телеканала, Байден считал, что заявления Блинкена и Остина после визита в Киев в апреле были чрезмерными. Речь идет, в частности, об утверждении министра обороны США о том, что цель США в Украине – ослабить Россию настолько, чтобы она больше не смогла повторить свою агрессию.

Президент США выразил обеспокоенность тем, что такие слова могут задать нереалистические ожидания и увеличить риски втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой. Министры в свою очередь объяснили, что слова Остина были неправильно истолкованы.

"Байдену не понравилось, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась их риторика", - цитирует NBC News одного из чиновников Белого дома.

Администрация Байдена все более склонна считать, что война России против Украины вступает в затяжную фазу и считают, что Владимир Зеленский должен менее категорично говорить о нежелании Киева идти на территориальные уступки Москве.

При этом Белый дом твердо убежден, что Украина должна сама выбирать, на каких условиях должна завершиться война с Россией, и США не должны давить на Киев по этому вопросу.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не жмем на него, чтобы он шел на уступки, как некоторые европейцы. Никогда не попросим его отдать территорию. Мы готовимся к долгой войне. Хотим подготовить к этому американский народ и готовы просить Конгресс о больше денег", – сказал один из американских. чиновников.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом возможность завершения украино-российской войны переговорным путем.

Как ранее сообщала CNN, чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины.

Из-за того, что ни один из них не предусматривает решающую победу Украины, западные государства стали все активнее говорить о возможности возобновления переговоров Киева и Москвы.

В Пентагоне считают, что Путин явно не отказался от планов захватить всю Украину, но не сможет этого достичь.