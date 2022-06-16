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ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 18:57
ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

Українські військові у четвер відбили ворожий штурм на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.

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На Донецькому напрямку ворог не припиняє вогневе ураження позицій українських військ вздовж лінії зіткнення із зосередженням основних зусиль на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних наступальних дій не відзначено. Окупанти обстріляли із ствольної артилерії район Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка.

Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання українських військ на інші напрямки. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік міста Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік державного кордону.

На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.

Застосував ствольної та реактивну артилерію в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу "Калібр".

У Генштабі також зазначили, що значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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