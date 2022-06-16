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ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 18:57
ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

Украинские военные в четверг отразили вражеский штурм на Славянском и Бахмутском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел.

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На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций украинских войск вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активные наступательные действия не отмечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

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На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка.

Нанесли авиаудары парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения переброски украинских войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Чаривне.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. В период с 14 по 16 июня проведено командно-штабное учение с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси.

В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудары парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций.

Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом к 20 крылатым ракетам типа "Калибр".

В Генштабе также отметили, что значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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