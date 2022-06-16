Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію щодо будівництва "Кримського моста".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Отримано детальну технічну документацію "кримського мосту".

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У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта.

Зокрема, мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку".

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Деталі: Зокрема, повідомляється, що у документає є детальна інформація про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Передісторія: Про те, що "Кримський міст" - "мета номер один для поразки", заявив генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко.

Марченко назвав міст "шляхом підтягування резервів" та заявив, що ЗСУ необхідно його "обрізати".

Франція хоче воєнної перемоги України над Росією, яка відновить територіальну цілісність країни, включно з Кримом, пишуть ЗМІ 16 червня.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що безпека "Кримського мосту", який сполучає окупований Росією півострів із Краснодарським краєм, гарантована військовими.