Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Украинские разведчики получили детальную техническую документацию о строительстве "Крымского моста".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Получена подробная техническая документация "крымского моста".

В ближайшем окружении Путина заявляют о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта.

В частности, речь идет о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".

Детали: В частности, сообщается, что у документа есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

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Предыстория: О том, что "Крымский мост "— "цель номер один для поражения", заявил генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко.

Марченко назвал мост "путем подтягивания резервов" и заявил, что ВСУ необходимо его "обрезать".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность "Крымского моста", соединяющего оккупированный Россией полуостров с Краснодарским краем, гарантирована военными.