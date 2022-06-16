Цього разу не птахи: росіяни знайшли в Україні нових істот, які "переносили віруси"

Російські окупанти опублікували чергові "докази" існування міфічних біолабораторій в Україні, де начебто Україна разом з США створювали віруси, які б переносили комарі.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Окупанти повідомляють, начебто "на сайті Пентагону опублікували офіційну заяву про біологічну діяльність США на території пострадянського простору".

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Нібито США визнали, що фінансували "46 українських біолабораторій" та зв'язок міноборони США з Українським науково-технологічним центром.

За новою версією російського міністерства цього разу "біологічна зброя" не птахи чи летючі миші, а "комарі роду Aedes, які є переносниками трансмісивних інфекцій таких, як пропасниця денге, Зіка, жовта лихоманка".

Дослівно окупанти: "Зупинимося на проекті P-268. У його реалізації брали участь національний університет імені Тараса Шевченка у Києві та університет штату Колорадо.

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Заявленою метою проекту є вивчення вірусів, які можуть інфікувати комарів роду Aedes. Відповідно до технічного завдання, вірусний препарат був напрацьований інститутом у Києві та доставлений до США для проведення польових аеробіологічних досліджень".

Деталі: Також російські "фахівці" заявляють нібито роботою над проектом займалися "колишні вчені з досвідом розробок у галузі зброї масового ураження".

Наприкінці окупанти приходять до висновку, що США нарощують свій "військово-біологічний потенціал": "При цьому Україні відведено роль полігону для проведення випробувань, збирання біологічних матеріалів та вивчення специфіки поширення інфекційних захворювань".

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