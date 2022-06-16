Цього разу не птахи: росіяни знайшли в Україні нових істот, які "переносили віруси"
Російські окупанти опублікували чергові "докази" існування міфічних біолабораторій в Україні, де начебто Україна разом з США створювали віруси, які б переносили комарі.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Окупанти повідомляють, начебто "на сайті Пентагону опублікували офіційну заяву про біологічну діяльність США на території пострадянського простору".
Нібито США визнали, що фінансували "46 українських біолабораторій" та зв'язок міноборони США з Українським науково-технологічним центром.
За новою версією російського міністерства цього разу "біологічна зброя" не птахи чи летючі миші, а "комарі роду Aedes, які є переносниками трансмісивних інфекцій таких, як пропасниця денге, Зіка, жовта лихоманка".
Дослівно окупанти: "Зупинимося на проекті P-268. У його реалізації брали участь національний університет імені Тараса Шевченка у Києві та університет штату Колорадо.
Заявленою метою проекту є вивчення вірусів, які можуть інфікувати комарів роду Aedes. Відповідно до технічного завдання, вірусний препарат був напрацьований інститутом у Києві та доставлений до США для проведення польових аеробіологічних досліджень".
Деталі: Також російські "фахівці" заявляють нібито роботою над проектом займалися "колишні вчені з досвідом розробок у галузі зброї масового ураження".
Наприкінці окупанти приходять до висновку, що США нарощують свій "військово-біологічний потенціал": "При цьому Україні відведено роль полігону для проведення випробувань, збирання біологічних матеріалів та вивчення специфіки поширення інфекційних захворювань".
Передісторія:
- У перші тижні вторгнення російські пропагандисти повідомили, що в Україні виявили "секретні біолабораторії США", де були патогени збудників чуми та сибірської виразки. Фото- і відеодоказів не публікували, лише фото начебто документів СБУ із граматичними помилками чи ноутбук із наклейкою НАТО, тощо.
- Також окупанти знаходили "лабораторії" з "бойовими" наркотиками.
- Згодом у РФ почали поширювати маячню, що в Україні в лабораторіях проводили досліди над птахами, які мали переносити хвороби і заражати людей "слов'янської зовнішності". Окремі російські депутати навіть заявляли, що у появі коронавірусу є "український слід".
- Судячи із результатів соцопитувань, які публікують в РФ, росіяни все ще довіряють своїй владі та державним та пропагандистським медіа.