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На этот раз не птицы: россияне нашли в Украине новых существ, "переносивших вирусы"

Мазуренко Алена Четверг, 16 июня 2022, 19:52
фото: pixabay

Российские оккупанты опубликовали очередные "доказательства" существования мифических биолабораторий в Украине, где якобы Украина вместе с США создавали вирусы, которые бы переносили комары.

Источник: Минобороны РФ 

Детали: Оккупанты сообщают, что "на сайте Пентагона опубликовали официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства".

Якобы США признали, что финансировали "46 украинских биолабораторий" и связь минобороны США с Украинским научно-технологическим центром.

По новой версии российского министерства в этот раз "биологическое оружие" не птицы или летучие мыши, а "комары рода Aedes, которые являются переносчикам трансмиссивных инфекций таких, как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка".

Дословно оккупанты: "Остановимся на проекте P-268. В его реализации принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.

Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований".

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Детали: Также российские "специалисты" заявляют якобы работой над проектом занимались "бывшие ученые с опытом разработок в области оружия массового поражения".

В конце оккупанты приходят к заключению, что США наращивают свой "военно-биологический потенциал": "При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний".

Предыстория:

  • В первые недели вторжения российские пропагандисты сообщили, что в Украине обнаружены "секретные биолаборатории США", где находились патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото- и видеодоказательств не публиковали, только фото якобы документов СБУ с грамматическими ошибками или ноутбук с наклейкой НАТО и тому подобные "доказательства".
  • Также оккупанты находили "лаборатории" с "боевыми" наркотиками.
  • Позже в РФ начали распространять бред, что в Украине в лабораториях проводили опыты над птицами, которые должны были переносить болезни и заражать людей "славянской внешности". Отдельные российские депутаты даже заявляли, что в появлении коронавируса есть "украинский след".
  • Судя по результатам соцопросов, публикуемых в РФ, россияне все еще доверяют своей власти и государственным и пропагандистским медиа.

Темы: РосcияМиноборонывирусрусский мир
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