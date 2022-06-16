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Макрон і Шольц: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 20:18

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України, щоб завершити російсько-українську війну - його підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це політики заявили, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Колись цей конфлікт повинен зупинитися. І в цей момент повинні бути переговори. Але я вже наголосив: умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція ніколи не будуть переговорниками за спиною України, ніколи не будуть вимагати поступок від України. Цього ніколи не було і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав він.

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Еммануель Макрон підкреслив, що Франція і надалі підтримуватиме канал діалогу з Росією. 

При цьому, за його словами, після спілкування з президентом РФ Путіним він щораз інформує про хід розмови президента Зеленського.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, погодився, що умови миру повинна визначати тільки Україна.

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"Лише Україна, її президент і парламент, український народ можуть вирішити, що важливе для них. Ми можемо домовлятися про мир тільки в їхньому розумінні. Це абсолютно зрозуміло для мене… Росія не має права добиватися того, чого вона хоче. Не можуть бути виконані російськи вимоги, які вона ставить до України", - заявив Олаф Шольц у Києві.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі також фвважає, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.

Теми: НімеччинаФранціяУкраїнавійна
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