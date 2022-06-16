Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон і Шольц: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 20:18

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України, щоб завершити російсько-українську війну - його підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це політики заявили, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Колись цей конфлікт повинен зупинитися. І в цей момент повинні бути переговори. Але я вже наголосив: умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція ніколи не будуть переговорниками за спиною України, ніколи не будуть вимагати поступок від України. Цього ніколи не було і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав він.

Еммануель Макрон підкреслив, що Франція і надалі підтримуватиме канал діалогу з Росією. 

При цьому, за його словами, після спілкування з президентом РФ Путіним він щораз інформує про хід розмови президента Зеленського.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, своєю чергою, погодився, що умови миру повинна визначати тільки Україна.

"Лише Україна, її президент і парламент, український народ можуть вирішити, що важливе для них. Ми можемо домовлятися про мир тільки в їхньому розумінні. Це абсолютно зрозуміло для мене… Росія не має права добиватися того, чого вона хоче. Не можуть бути виконані російськи вимоги, які вона ставить до України", - заявив Олаф Шольц у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі також фвважає, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.

Теми: НімеччинаФранціяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Німеччина
Німеччина на боці України: прийняла 800 тисяч біженців і надаватиме зброю - Шольц
Німецький уряд закликав громадян до економії після скорочення газопостачання з РФ
У Кремлі відреагували на візит Макрона, Драгі та Шольца до Києва
Останні новини
05:11
У США повідомили про ліквідацію російської хакерської мережі
04:30
Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
03:54
Донеччина: Росіяни поранили двох цивільних
03:10
ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона
02:10
фотоMaxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії
01:29
На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ
00:30
Пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували
23:56
Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови
23:49
ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці – WP
23:38
По всій Україні знову повітряна тривога
Усі новини...