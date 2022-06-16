Макрон и Шольц: Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины, чтобы завершить российско-украинскую войну - его поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом политики заявили, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Когда-то этот конфликт должен остановиться. И в этот момент должны быть переговоры. Но я уже подчеркнул: условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция никогда не будут переговорщиками за спиной Украины, никогда не будут требовать уступок от Украины. Этого никогда не было и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступки", - сказал он.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция и дальше будет поддерживать канал диалога с Россией.

При этом, по его словам, после общения с президентом Путиным он каждый раз информирует о ходе разговора президента Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, согласился, что условия мира должна определять только Украина.

"Лишь Украина, ее президент и парламент, украинский народ могут решить, что важно для них. Мы можем договариваться о мире только в их понимании. Это абсолютно понятно для меня… Россия не имеет права добиваться того, чего она хочет. Не могут быть исполнены российские требования, которые она предъявляет к Украине", - заявил Олаф Шольц в Киеве.

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Как сообщалось, премьер-министр Италии Марио Драги также считает, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.