Макрон визнав існування обмежень на постачання певної зброї Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон заявив під час спілкування з журналістами в Києві у четвер.

"Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння – зокрема штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – зазначив він.

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Президент Франції додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і "певні види техніки".

"А зараз почали постачати також і (самохідні артилерійські установки) Ceasar. Це дозволить Україні бути більш мобільною і знищувати ворога з далекої відстані", – сказав Макрон.

У травні ЗМІ дізналися від джерел, що Білий дім домовляється з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, зокрема по цілях глибоко всередині РФ.

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А президент США Джо Байден тоді ж заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

Ці повідомлення з'явилися на тлі обговорень про постачання Україні далекобійних систем, передусім реактивних систем залпового вогню.

А проте, зрештою США схвалили передачу Україні чотирьох РСЗВ HIMARS, які мають прибути до кінця червня.