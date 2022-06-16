Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон признал существование ограничений на поставку определенного оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 20:00

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон заявил в ходе общения с журналистами в Киеве в четверг.

"Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение – в частности, штурмовые самолеты или танки – было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", – отметил он.

Президент Франции добавил, что Запад предоставлял Украине боеприпасы и "определенные виды техники".

"А сейчас начали поставлять также и (самоходные артиллерийские установки) Ceasar. Это позволит Украине быть мобильнее и уничтожать врага с далекого расстояния", - сказал Макрон.

В мае СМИ узнали от источников, что Белый дом договаривается с Украиной об ограничениях использования американского оружия, в частности по целям глубоко внутри РФ.

А президент США Джо Байден в то же время заявил, что Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

ВИДЕО ДНЯ

Эти сообщения появились на фоне обсуждений поставок Украине дальнобойных систем, прежде всего реактивных систем залпового огня.

Тем не менее, США одобрили передачу Украине четырех РСЗО HIMARS, которые должны прибыть до конца июня.

Темы: МакронУкраинаоружие
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм

Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Макрон
Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии
Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе
Макрон: Украина должна сама определять, на каких условиях строить мир
Последние новости
08:39
Оккупанты уже убили 322 ребенка в Украине: новых погибших обнаружили в Мариуполе
08:33
Россияне ударили ракетой по Николаеву: есть погибший и раненые
08:33
Шольц о движении Украины в ЕС: темпы зависят от кандидата
08:15
фотоЛуганская область: защитники отодвинули врага от Золотого – Гайдай
08:07
Макрон подвел итоги визита в Киев: Украина может рассчитывать на братство Европы
08:02
Донецкая область: Бойцы терробороны сбили российский вертолет
07:24
Шольц: Санкции против России сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной
07:07
Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм
06:15
В США произошла стрельба в церкви
05:11
Штаты сообщили о ликвидации российской хакерской сети
Все новости...