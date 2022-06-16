Макрон признал существование ограничений на поставку определенного оружия Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон заявил в ходе общения с журналистами в Киеве в четверг.

"Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение – в частности, штурмовые самолеты или танки – было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", – отметил он.

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Президент Франции добавил, что Запад предоставлял Украине боеприпасы и "определенные виды техники".

"А сейчас начали поставлять также и (самоходные артиллерийские установки) Ceasar. Это позволит Украине быть мобильнее и уничтожать врага с далекого расстояния", - сказал Макрон.

В мае СМИ узнали от источников, что Белый дом договаривается с Украиной об ограничениях использования американского оружия, в частности по целям глубоко внутри РФ.

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А президент США Джо Байден в то же время заявил, что Соединенные Штаты не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Эти сообщения появились на фоне обсуждений поставок Украине дальнобойных систем, прежде всего реактивных систем залпового огня.

Тем не менее, США одобрили передачу Украине четырех РСЗО HIMARS, которые должны прибыть до конца июня.