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Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 20:57

Лідери ключових держав ЄС ухвалили рішення про те, щоби надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах.

Про це президент Франції розповів "Європейській правді" та групі українських журналістів під час візиту до Києва.

Еммануель Макрон пояснив, що візит до України лідерів трьох найбільших економік ЄС -  Німеччини, Італії та Франції, а також президента Румунії - мав на меті формування одностайності в Євросоюзі щодо першого кроку України до вступу, яким є надання статусу кандидата.

"Ви знаєте, що щодо статусу кандидата була певна розбіжність у Європі. Тому я вирішив, що найкраще приїхати тепер, об’єднавши країни, які підтримують - щоби потім, за 8 днів, ми доклали зусиль для отримання одностайності в Євросоюзі і підготували затвердження статусу кандидата", - заявив він.

Як відомо, це рішення у ЄС затверджується одностайно.

Макрон підкреслив, що статус кандидата Україна має отримати вже 23 червня. Однак потім Україна повинна виконати умови, щоби рухатися по процедурі переговорів про членство в ЄС.

"Відразу надається статус кандидата, а потім надаються умови, щоби відкривався кожен наступний розділ переговорів", - наголосив він. Для узгодження умов членства Україна та ЄС мають відкрити та закрити понад 30 переговорних глав.

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Президент Франції уточнив, що зараз ЄС не формує пакет умов.

"Ми з президентом Зеленським умови не обговорювали, адже в України зараз головне завдання – виграти війну... Умови будуть сформульовані після", - наголосив він.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Читайте детальніше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.

Теми: МакронУкраїнаЄСєвроінтеграція
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