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Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 20:57

Лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.

Об этом президент Франции рассказал "Европейской правде" и группе украинских журналистов во время визита в Киев.

Эммануэль Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров трех крупнейших экономик ЕС - Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии - преследовал цель формирования единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.

"Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны - чтобы потом, за 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата", - заявил он.

Как известно, это решение в ЕС утверждается единогласно.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.

"Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров", - подчеркнул он. Для согласования условий членства Украины и ЕС должны открыть и закрыть более 30 переговорных глав.

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Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.

"Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после", - подчеркнул он.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Читайте подробнее в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.

Темы: МакронУкраинаЕСевроинтеграция
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