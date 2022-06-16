Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 20:57

Лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.

Об этом президент Франции рассказал "Европейской правде" и группе украинских журналистов во время визита в Киев.

Эммануэль Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров трех крупнейших экономик ЕС - Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии - преследовал цель формирования единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.

Реклама:

"Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны - чтобы потом, за 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата", - заявил он.

Как известно, это решение в ЕС утверждается единогласно.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

"Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров", - подчеркнул он. Для согласования условий членства Украины и ЕС должны открыть и закрыть более 30 переговорных глав.

Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.

"Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после", - подчеркнул он.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Читайте подробнее в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.

Темы: МакронУкраинаЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Макрон
Макрон о допуске россиян на Олимпиаду: Надо подумать и о "жертвах режима"
Зеленский поговорил с Макроном о пакетах помощи и безопасности Одесской области
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: