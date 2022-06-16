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У Запорізькій області горить хімзавод

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 21:55
фото Запорізької ОВА

На хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області сталася пожежа.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

 
фото Запорізької ОВА

Дослівно: "Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області.

На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються".

Деталі: У Запорізькій ОВА запевнили, що наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.

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Теми: Запорізька областьпожежа
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