У Запорізькій області горить хімзавод

На хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області сталася пожежа.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

фото Запорізької ОВА

Дослівно: "Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області.

На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються".

Деталі: У Запорізькій ОВА запевнили, що наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.