В Запорожской области горит химзавод

На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар.

Источник: Запорожская областная военная администрация

фото Запорожской ОВА

Дословно: "Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.

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На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".

Детали: В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.