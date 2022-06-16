Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области горит химзавод

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 21:55
фото Запорожской ОВА

На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар.

Источник: Запорожская областная военная администрация

 
фото Запорожской ОВА

Дословно: "Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.

На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".

Детали: В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьпожар
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм

Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии

Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Coca-Cola уходит из РФ: останавливает производство и продажу в России

Украинская разведка получила детальную техдокументацию "Крымского моста"

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты хотят пустить пассажирские поезда между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью
В Запорожской области 8 правоохранителей перешли на сторону врага: объявлено подозрение
Оккупанты решили установить памятник "освободителю" в Бердянске
Последние новости
08:39
Оккупанты уже убили 322 ребенка в Украине: новых погибших обнаружили в Мариуполе
08:33
Россияне ударили ракетой по Николаеву: есть погибший и раненые
08:33
Шольц о движении Украины в ЕС: темпы зависят от кандидата
08:15
фотоЛуганская область: защитники отодвинули врага от Золотого – Гайдай
08:07
Макрон подвел итоги визита в Киев: Украина может рассчитывать на братство Европы
08:02
Донецкая область: Бойцы терробороны сбили российский вертолет
07:24
Шольц: Санкции против России сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной
07:07
Сводка Генштаба: Россияне пытаются взять Богородичное, но ВСУ отбили штурм
06:15
В США произошла стрельба в церкви
05:11
Штаты сообщили о ликвидации российской хакерской сети
Все новости...