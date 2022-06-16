Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожской области горит химзавод

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 21:55
В Запорожской области горит химзавод
фото Запорожской ОВА

На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар.

Источник: Запорожская областная военная администрация

 
фото Запорожской ОВА

Дословно: "Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.

Реклама:

На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".

Детали: В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.

Темы: Запорожская областьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Запорожская область
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: