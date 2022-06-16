В Запорожской области горит химзавод
Четверг, 16 июня 2022, 21:55
На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Дословно: "Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.
На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".
Детали: В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.
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