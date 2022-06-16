Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄСПЛ зобов’язав Росію не допустити страти одного із засуджених іноземців в Донецьку

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 22:00

Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні заявив, що Росія не повинна допустити страти громадянина Марокко Брахіма Саадуна, засудженого в окупованому Донецьку як українського "найманця".

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, із яким ознайомилася "Європейська правда".

Зазначається, що Росія повинна забезпечити невиконання "смертного вироку", оголошеного Саадуну, а також гарантувати дотримання щодо нього права на життя і заборони нелюдського або такого, що принижує людську гідність, ставлення.

Реклама:

ЄСПЛ наголосив, що питання юрисдикції території, де утримується громадянин Марокко, є предметом іншої справи "Україна та Нідерланди проти Росії", і до її вирішення Росія несе зобов'язання не перешкоджати індивідуальним позовам до Суду.

Також Москва має протягом двох тижнів надати ЄСПЛ інформацію про те, яких дій вона вжила для гарантування виконання тимчасових заходів.

Суд також закликав уряд України поважати права Брахіма Саадуна і протягом двох тижнів надати всю необхідну інформацію щодо цієї справи – вочевидь, тому, що ЄСПЛ поки не встановив, якій юрисдикції підлягає територія, де було винесено "смертний вирок".

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що попри виключення Росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ. Хоча Москва і вирішила, що не виконуватиме рішення ЄСПЛ після 15 березня 2022 року.

Нагадаємо, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Крім Асліна і Піннера, також засудили і громадянина Марокко Брахіма Саадуна.

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що уряд Великої Британії "напружено працює", щоб забезпечити звільнення двох британців, засуджених до смертної кари після того, як вони потрапили в полон в Україні.

Теми: ЄСПЛДонецькокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
ЄСПЛ
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
ЄСПЛ анонсував рішення у справі РФ проти України
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: