ЄСПЛ зобов’язав Росію не допустити страти одного із засуджених іноземців в Донецьку

Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні заявив, що Росія не повинна допустити страти громадянина Марокко Брахіма Саадуна, засудженого в окупованому Донецьку як українського "найманця".

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, із яким ознайомилася "Європейська правда".

Зазначається, що Росія повинна забезпечити невиконання "смертного вироку", оголошеного Саадуну, а також гарантувати дотримання щодо нього права на життя і заборони нелюдського або такого, що принижує людську гідність, ставлення.

ЄСПЛ наголосив, що питання юрисдикції території, де утримується громадянин Марокко, є предметом іншої справи "Україна та Нідерланди проти Росії", і до її вирішення Росія несе зобов'язання не перешкоджати індивідуальним позовам до Суду.

Також Москва має протягом двох тижнів надати ЄСПЛ інформацію про те, яких дій вона вжила для гарантування виконання тимчасових заходів.

Суд також закликав уряд України поважати права Брахіма Саадуна і протягом двох тижнів надати всю необхідну інформацію щодо цієї справи – вочевидь, тому, що ЄСПЛ поки не встановив, якій юрисдикції підлягає територія, де було винесено "смертний вирок".

Зазначимо, що попри виключення Росії з Ради Європи Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ. Хоча Москва і вирішила, що не виконуватиме рішення ЄСПЛ після 15 березня 2022 року.

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Нагадаємо, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Крім Асліна і Піннера, також засудили і громадянина Марокко Брахіма Саадуна.

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що уряд Великої Британії "напружено працює", щоб забезпечити звільнення двох британців, засуджених до смертної кари після того, як вони потрапили в полон в Україні.