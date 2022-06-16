Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".

Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться зокрема про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.

"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.

Водночас надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – це політичний сигнал, який хоче надіслати Києву більшість держав-членів, додає NOS.

Також кандидатський статус буде рекомендований для Молдови, але щодо неї буде висунуто ще більше вимог для початку переговорів про вступ.

Що ж стосується Грузії, то Єврокомісія рекомендуватиме не надавати країні такого статусу до виконання "довгого переліку вимог".

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Як повідомлялося, лідери ключових держав ЄС ухвалили рішення про те, щоби надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Читайте детальніше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України.



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