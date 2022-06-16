Еврокомиссия поддержит кандидатство для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ

В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник".

Отмечается, что в своем заключении Еврокомиссия будет рекомендовать Украине статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

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"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", - отмечает издание.

В то же время, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – это политический сигнал, который хочет прислать Киеву большинство государств-членов, добавляет NOS.

Также кандидатский статус будет рекомендован для Молдовы, но по отношению к ней будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.

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Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения "длинного перечня требований".

Как сообщалось, лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Читайте подробнее в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением по Украине.

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