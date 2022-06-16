Лавров уже каже, що Росія не вторгалася в Україну

Голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія не вторгалася в Україну.

Джерело: Лавров в інтерв’ю ВВС у кулуарах Петербурзького економічного форуму

Пряма мова: "Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО".

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Деталі: Кореспондент ВВС попросив Лаврова прокоментувати слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет про те, що у селі Ягідне на Чернігівщині російські військові 28 днів утримували 360 осіб, зокрема 74 дитини та п'ять осіб з інвалідністю, у підвалі школи без туалету та майже без води, 10 людей похилого віку померли.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включно з верховним комісаром з прав людини, включно з, на превеликий мій жаль, генеральним секретарем ООН та багатьма іншими представниками Організації Об'єднаних націй, зазнають тиску Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід", - відповів Лавров.

"Тобто, виходить, Росія знову біла та пухнаста?" - запитав журналіст.

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"Ні, Росія не біла і не пухнаста, Росія така, яка вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є", - сказав російський міністр.

Довідка: З 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим, а також проводила гібридну агресію та руками своїх маріонеток вела бойові дії на Донбасі. При цьому вона не визнавала себе стороною конфлікту й запевняла, що на Донбасі немає російських військових.

З 24 лютого 2022 року Росія почала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну. Вона руйнує житлові будинки та об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також вбиває цивільне населення.