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Лавров уже говорит, что Россия не вторгалась в Украину

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 23:11
Сергей Лавров, GETTY IMAGES

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Россия не вторгалась в Украину.

Источник: Лавров в интервью BBC в кулуарах Петербургского экономического форума

Прямая речь: "Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

Детали: Корреспондент BBC попросил Лаврова прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", – ответил Лавров.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", - сказал российский министр.

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Справка: С 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым, а также проводила гибридную агрессию и руками своих марионеток вела боевые действия на Донбассе. При этом она не признавала себя стороной конфликта и уверяла, что на Донбассе нет российских военных.

С 24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину. Она разрушает жилые дома и объекты инфраструктуры по всей Украине, а также убивает гражданское население.

Темы: ЛавровРосcиявойна
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