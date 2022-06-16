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Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 23:56
Емманюель Макрон, Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність поїхати в Росію, якщо це буде потрібно, але зазначив, що такий візит може відбутися лише за попередніх умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.

"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що вбачаю в цьому роль Франції. Візит до Росії? Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь", – зазначив президент Франції.

Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршились через контакти з російською стороною. "Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)", – нагадав президент Франції.

Перебуваючи в Києві, Макрон також розповідав, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

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Теми: МакронПутінРосія
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