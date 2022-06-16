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Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 23:56
Макрон готов отправиться в Россию, но при одном условии
Эмманюэль Макрон, Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию, если это потребуется, но отметил, что такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – отметил президент Франции.

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Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной. "Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.

Находясь в Киеве, Макрон также рассказывал, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

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Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

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Темы: МакронПутинРосcия
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