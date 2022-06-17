На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ
П'ятниця, 17 червня 2022, 01:29
Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в'язниць.
Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк в ОБСЄ, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Зазначається, що наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні.
Зазначається, що катування, гендерне насильство, викрадення людей стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".
Цимбалюк нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку: "Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться… і тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні".
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