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На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ

П'ятниця, 17 червня 2022, 01:29

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в'язниць.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк в  ОБСЄ, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні.

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Зазначається, що катування, гендерне насильство, викрадення людей стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

Цимбалюк нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку: "Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться… і тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні".

Теми: Росіявійна
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