На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ

Росіяни на тимчасово окупованих територіях створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в'язниць.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк в ОБСЄ, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні.

Реклама:

Зазначається, що катування, гендерне насильство, викрадення людей стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

Цимбалюк нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку: "Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться… і тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в'язниці по всій Україні".