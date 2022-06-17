Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На оккупированных территориях два десятка фильтрационных лагерей и тюрьм – Украина в ОБСЕ

Пятница, 17 июня 2022, 01:29

Россияне на временно оккупированных территориях создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине.

Реклама:

Отмечается, что пытки, гендерное насилие, похищение людей стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Цымбалюк напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке: "Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся… и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине".

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: