На оккупированных территориях два десятка фильтрационных лагерей и тюрьм – Украина в ОБСЕ

Россияне на временно оккупированных территориях создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Отмечается, что Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине.

Отмечается, что пытки, гендерное насилие, похищение людей стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

Цымбалюк напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке: "Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся… и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине".