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Maxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії

Анастасія КалатурП'ятниця, 17 червня 2022, 02:10

Американська компанія   Maxar показала  фото, на яких судна під російським прапором перевозили зерно, зібране в Україні минулого сезону, і доставляли його до Сирії.

Джерело: Maxar, Reuters

Деталі: Як зазначається, на зображеннях Maxar показані два балкери (балкер - судно для перевезення вантажів насипом -  зерна, вугілля, руди, цементу)  під російським прапором, пришвартовані в окупованому Росією  Севастополі  у травні і завантажені зерном.

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Через кілька днів супутники Maxar зробили знімки тих же кораблів, вже пришвартованих у Сирії, з відкритими люками та напівпричепами, готовими вивезти зерно.

 
MAXAR

Компанія заявила, що на іншому червневому знімку також видно інше судно, яке завантажується зерном у Севастополі.

 
На новому супутниковому знімку Maxar від 12 червня 2022 року видно, як корабель завантажують зерно в Севастополі
MAXAR

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Теми: РосіяСирія
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