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Maxar опубликовала фото, как российские суда возят украденное украинское зерно в Сирию

Анастасия КалатурПятница, 17 июня 2022, 02:10

Американская компания Maxar показала фото, на которых суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.

Источник: Maxar, Reuters

Детали: Как отмечается, на изображениях Maxar показаны два балкера (балкер – судно для перевозки грузов насыпью – зерна, угля, руды, цемента) под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией в Севастополе в мае и загруженные зерном. 

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

 
MAXAR

Компания заявила, что на другом июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе.

 
На новом спутниковом снимке Maxar от 12 июня 2022 года видно, как корабль загружают зерно в Севастополе
MAXAR

Темы: РосcияСирия
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