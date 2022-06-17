Maxar опубликовала фото, как российские суда возят украденное украинское зерно в Сирию

Американская компания Maxar показала фото, на которых суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.

Источник: Maxar, Reuters

Детали: Как отмечается, на изображениях Maxar показаны два балкера (балкер – судно для перевозки грузов насыпью – зерна, угля, руды, цемента) под российским флагом, пришвартованные в оккупированном Россией в Севастополе в мае и загруженные зерном.

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, уже пришвартованных в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

MAXAR

Компания заявила, что на другом июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе.