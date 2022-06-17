Штати повідомили про ліквідацію російської хакерської мережі

Правоохоронні органи США, Німеччини, Нідерландів та Великобританії знищили глобальний російський ботнет RSocks.

Джерело: Мін’юст США, Reuters, "Ліга"

Деталі: Ботнет – це група зламаних пристроїв, підключених до Інтернету, які контролюються без відома власника і зазвичай використовуються для зловмисних цілей. Серед пристроїв RSocks, зокрема, годинники, маршрутизатори, системи відмикання гаражів, пристрої Android та комп’ютери.

Користувачі RSocks платили від 30 до 200 доларів за перенаправлення шкідливої ​​інтернет-активності через зламані пристрої, щоб замаскувати або приховати справжнє джерело трафіку.

Жертвами RSocks стали кілька великих державних та приватних організацій у США, зокрема університет, готель, телестудія та виробник електроніки.