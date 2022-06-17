Штаты сообщили о ликвидации российской хакерской сети

Правоохранительные органы США, Германии, Нидерландов и Великобритании уничтожили глобальный российский ботнет RSocks.

Источник: Минюст США, Reuters, "Лига"

Детали: Ботнет – это группа сломанных устройств, подключенных к Интернету, которые контролируются без ведома владельца и обычно используются для вредоносных целей. Среди устройств RSocks, в частности, часы, маршрутизаторы, системы открывания гаражей, устройства Android и компьютеры.

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Пользователи RSocks платили от 30 до 200 долларов за перенаправление вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.

Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций в США, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.