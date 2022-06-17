Макрон підбив підсумки візиту до Києва: Україна може розраховувати на братство Європи

Президент Франції за підсумками візиту до Києва заявив, що Україна є частиною Європи і може розраховувати на її підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter, почавши перший допис рядками українського гімну.

"Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною... До повернення миру в вільну і незалежну Україну, доки буде потрібно, ми продовжимо мобілізувати свої зусилля. Гуманітарна, економічна та військова підтримка, щоб дозволити українським солдатам змінити на краще ситуацію на місцях в умовах нападів російської армії", - заявив президент Франції.

Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною. June 16, 2022

Він повторив озвучену лідерами позицію про підтримку невідкладного надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"У найближчі дні, як тільки Європейська комісія визначить рамки для обговорення, ми, 27 держав-членів ЄС, повинні будемо разом прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити наші обіцянки. Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок", - зазначив Макрон.

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Він додав, що у короткостроковій перспективі Європі потрібно шукати нові форми співпраці - "для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді".

Еммануель Макрон наголосив на необхідності покарати винних у воєнних злочинах, скоєних на території України. згідно з міжнародним правом, та нагадав, що французькі експерти вже допомагають українським правоохоронцям у документації доказів.

Також президент Франції згадав невирішену проблему з блокадою українського експорту, що загрожує продовольчою кризою багатьом країнам. Він наголосив, що це прямий наслідок війни, яку веде РФ.

"Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів", - зазначив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, лідери Франції та Німеччини запевнили, що не вимагатимуть від Києва поступок Росії і умови та формат переговорів про завершення війни будуть визначатися Україною.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі також заявив, що мир із Росією повинен бути досягнутий на умовах України.