Макрон подвел итоги визита в Киев: Украина может рассчитывать на братство Европы

Президент Франции по итогам визита в Киев заявил, что Украина является частью Европы и может рассчитывать на ее поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter, начав первое сообщение строчками украинского гимна.

"Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной... До возвращения мира в свободную и независимую Украину, пока потребуется, мы продолжим мобилизовать свои усилия. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы позволить украинским солдатам изменить к лучшему ситуацию на местах в условиях нападений российской армии", – заявил президент Франции.

Ще не вмерла України. Ni la gloire ni la liberté de l’Ukraine ne sont mortes. Ces mots sont les premiers de l’hymne national des Ukrainiens. Je leur dis aujourd'hui depuis Kiev : vous pouvez compter sur la fraternité de l’Europe pour que l’Ukraine reste libre. June 16, 2022

Он повторил озвученную лидерами позицию о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств-членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", - отметил Макрон.

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Он добавил, что в краткосрочной перспективе Европе нужно искать новые формы сотрудничества – "для обсуждения и разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи".

Эммануэль Макрон отметил необходимость наказать виновных в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. согласно международному праву, и напомнил, что французские эксперты уже помогают украинским правоохранителям в документации доказательств.

Также президент Франции упомянул нерешенную проблему с блокадой украинского экспорта, грозязую продовольственным кризисом для многих стран. Он подчеркнул, что это прямое следствие войны, которую ведет РФ.

"Мы призываем Россию согласиться с тем, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", - отметил Эммануэль Макрон.

Напомним, лидеры Франции и Германии заверили, что не будут требовать от Киева уступок России и условия и формат переговоров о завершении войны будут определяться Украиной.

Премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.