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Макрон подвел итоги визита в Киев: Украина может рассчитывать на братство Европы

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 08:07

Президент Франции по итогам визита в Киев заявил, что Украина является частью Европы и может рассчитывать на ее поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter, начав первое сообщение строчками украинского гимна.

"Вы можете рассчитать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной... До возвращения мира в свободную и независимую Украину, пока потребуется, мы продолжим мобилизовать свои усилия. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы позволить украинским солдатам изменить к лучшему ситуацию на местах в условиях нападений российской армии", – заявил президент Франции.

Он повторил озвученную лидерами позицию о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств-членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", - отметил Макрон.

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Он добавил, что в краткосрочной перспективе Европе нужно искать новые формы сотрудничества – "для обсуждения и разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи".

Эммануэль Макрон отметил необходимость наказать виновных в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. согласно международному праву, и напомнил, что французские эксперты уже помогают украинским правоохранителям в документации доказательств.

Также президент Франции упомянул нерешенную проблему с блокадой украинского экспорта, грозязую продовольственным кризисом для многих стран. Он подчеркнул, что это прямое следствие войны, которую ведет РФ.

"Мы призываем Россию согласиться с тем, чтобы Организация Объединенных Наций организовала экспорт зерна, сняв блокаду украинских портов", - отметил Эммануэль Макрон.

Напомним, лидеры Франции и Германии заверили, что не будут требовать от Киева уступок России и условия и формат переговоров о завершении войны будут определяться Украиной.

Премьер-министр Италии Марио Драги также заявил, что мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины.

Темы: МакронЕСевроинтеграция
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