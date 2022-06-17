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Росіяни вдарили ракетою по Миколаєву: 2 загиблих та 20 поранених

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 12:38
усі фото дснс

17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, дві людини загинули, ще 20 поранені.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич, очільник ОДА Віталій Кім, ДСНС

Деталі: Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.

Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.

Оновлено: У ДСНС розповіли, що через потрапляння боєприпасів та їх уламків вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

Внаслідок обстрілу, загинув чоловік, ще 19 — постраждало, з них 16 госпіталізовані до медичних закладів.

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Кім уточнив, що загиблих двоє, а поранених - 20.

 
 

Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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