Росіяни вдарили ракетою по Миколаєву: 2 загиблих та 20 поранених

17 червня зранку російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, дві людини загинули, ще 20 поранені.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич, очільник ОДА Віталій Кім, ДСНС

Деталі: Від ракетного удару 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

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На цей час є один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина.

Ведуться рятувальні роботи, про наслідки удару уточнять пізніше.

Оновлено: У ДСНС розповіли, що через потрапляння боєприпасів та їх уламків вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі.

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Внаслідок обстрілу, загинув чоловік, ще 19 — постраждало, з них 16 госпіталізовані до медичних закладів.

Кім уточнив, що загиблих двоє, а поранених - 20.