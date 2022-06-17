Россияне ударили ракетой по Николаеву: 2 погибших и 20 раненых

17 июня утром российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, два человека погибли, еще 20 ранены.

Источник: мэр города Александр Сенкевич, глава ОГА Виталий Ким, ГЧСЧ

Детали: От ракетного удара 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

На данный момент один погибший и шесть раненых, из них один ребенок.

Ведутся спасательные работы, последствия удара уточнят позже.

Обновлено: В ГСЧС рассказали, что из-за попадания боеприпасов и их обломков выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

В результате обстрела, погиб мужчина, еще 19 — пострадало, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения.

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Ким уточнил, что погибших двое, а раненых – 20.