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Шольц про рух України до ЄС: темпи залежать від кандидата

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 08:33

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що подальший рух України до ЄС, якщо всі країни погодяться надати їй статус кандидата, залежить від її власних зусиль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ZDF.

На запитання про те, коли Україна може сподіватися стати членом Євросоюзу, Шольц відповів, що "швидкість просування вперед залежить від кандидата".

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Канцлер зазначив, що отримання статусу кандидата дає дуже чітку перспективу, але також це означає чимало роботи попереду. 

"Це непростий шлях, навпаки, дуже вимогливий, і він може зайняти дуже тривалий час. Це питання демократизації суспільства, вирішення проблем з верховенством права, з корупцією", - зазначив федеральний канцлер. 

Олаф Шольц у цьому контексті згадав і країни Західних Балкан, які отримали перспективу десятиліття тому, зазначивши, що для цих крїан настав час "дуже конкретних наступних кроків". 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, під час візиту до Києва 16 червня лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії висловилися за невідкладне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови. Саміт ЄС, на якому буде прийматися рішення на основі цього документа та політичної позиції держав, відбудеться 23-24 червня.

Теми: ШольцЄСєвроінтеграція
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