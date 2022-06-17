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Шольц о движении Украины в ЕС: темпы зависят от кандидата

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 08:33

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Украина будет своими собственными усилиями задавать темп дальнейшего продвижения к ЕС, если все страны согласятся предоставить ей статус кандидата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ZDF.

На вопрос, когда Украина может надеяться стать членом Евросоюза, Шольц ответил, что "скорость продвижения вперед зависит от кандидата".

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Канцлер отметил, что получение статуса кандидата дает очень четкую перспективу, но это значит немало работы впереди.

"Это непростой путь, напротив, очень требовательный, и он может занять очень длительное время. Это вопрос демократизации общества, решения проблем с верховенством права, с коррупцией", - отметил федеральный канцлер.

Олаф Шольц в этом контексте упомянул и страны Западных Балкан, получившие перспективу десятилетие назад, отметив, что для этих стран пришло время "очень конкретных последующих шагов".

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Как известно, во время визита в Киев 16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии высказались за безотлагательное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы. Саммит ЕС, на котором будут приниматься решения на основе этого документа и политической позиции государств, состоится 23-24 июня.

Темы: ШольцЕСевроинтеграция
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