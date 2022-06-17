Шольц о движении Украины в ЕС: темпы зависят от кандидата

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Украина будет своими собственными усилиями задавать темп дальнейшего продвижения к ЕС, если все страны согласятся предоставить ей статус кандидата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ZDF.

На вопрос, когда Украина может надеяться стать членом Евросоюза, Шольц ответил, что "скорость продвижения вперед зависит от кандидата".

Канцлер отметил, что получение статуса кандидата дает очень четкую перспективу, но это значит немало работы впереди.

"Это непростой путь, напротив, очень требовательный, и он может занять очень длительное время. Это вопрос демократизации общества, решения проблем с верховенством права, с коррупцией", - отметил федеральный канцлер.

Олаф Шольц в этом контексте упомянул и страны Западных Балкан, получившие перспективу десятилетие назад, отметив, что для этих стран пришло время "очень конкретных последующих шагов".

Как известно, во время визита в Киев 16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии высказались за безотлагательное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы. Саммит ЕС, на котором будут приниматься решения на основе этого документа и политической позиции государств, состоится 23-24 июня.