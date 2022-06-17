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Окупанти вже вбили 322 дитини в Україні: нових загиблих виявили у Маріуполі

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 08:39
Фото ОГП

Станом на ранок 17 червня від рук російських окупантів загинули 322 дитини в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 322 дитини загинуло та понад 581 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (301), Харківській (170), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів окупантами Маріуполя Донецької області в період з березня по травень.

Збройні сили Росії пошкодили в Україні 2 028 закладів освіти, з них 209 зруйновані повністю.
 

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Теми: Росіядітивійна
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