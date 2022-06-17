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Оккупанты уже убили 322 ребенка в Украине: новых погибших обнаружили в Мариуполе

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 08:39
Фото ОГП

По состоянию на утро 17 июня от рук российских оккупантов погибли 322 ребенка в Украине.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 322 ребенка погибли и более 581 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (301), Харьковской (170), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.

В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области в период с марта по май.

Вооруженные силы России повредили в Украине 2 028 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.

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Темы: Росcиядетивойна
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