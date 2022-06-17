Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Про це заявила міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - сказав Каррейрас.

Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів", - сказала вона.

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - сказала міністр.

Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".

"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу", – сказала вона.

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