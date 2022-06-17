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Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, але не зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 08:52

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Про це заявила міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - сказав Каррейрас.

Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів", - сказала вона.

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - сказала міністр.

Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".

"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу", – сказала вона.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримує надання важкого озброєння Україні країнами-членами Альянсу і такої зброї потрібно більше.

Теми: Португалія
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