Португалия готова предложить Украине подготовку военных, но не оружие

Португалия готова обучать украинских военнослужащих, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается.

Об этом заявила министр обороны Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", — сказал Каррейрас.

Реклама:

Она уточнила, что обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии", например, маневрированию танками "Leoaprd", "технике, которая у них есть и для которой им нужно обучать своих солдат", — сказала она.

"У нас уже есть оценка того типа обучения, которое мы можем предложить", — сказала министр.

Признав, что от украинских властей пока не было "конкретного запроса", министр сказала, что есть мнение, что у них "возникнет необходимость".

ВИДЕО ДНЯ

"Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины — это обучение может быть предоставлено сразу", — сказала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает предоставление тяжелого вооружения Украине странами-членами Альянса.