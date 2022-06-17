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Португалия готова предложить Украине подготовку военных, но не оружие

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 08:52

Португалия готова обучать украинских военнослужащих, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается.

Об этом заявила министр обороны Элена Каррейрас на встрече НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В данный момент вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", — сказал Каррейрас.

Она уточнила, что обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии", например, маневрированию танками "Leoaprd", "технике, которая у них есть и для которой им нужно обучать своих солдат", — сказала она.

"У нас уже есть оценка того типа обучения, которое мы можем предложить", — сказала министр.

Признав, что от украинских властей пока не было "конкретного запроса", министр сказала, что есть мнение, что у них "возникнет необходимость".

"Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины — это обучение может быть предоставлено сразу", — сказала она.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает предоставление тяжелого вооружения Украине странами-членами Альянса.

Темы: Португалия
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