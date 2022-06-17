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У Польщі звільнили міністра, який поскаржився на директорку поштового відділення

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 10:24

Президент Анджей Дуда на прохання прем'єр-міністра Матеуша Моравецького звільнив міністра без портфеля Міхала Чешлака, причетного до поштового скандалу.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Під час відвідування поштового відділення на півдні Польщі Чешлака впізнала директорка поштового відділення, яка підійшла до нього та поскаржилася на зростання цін у Польщі.

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Незабаром після цього директорку викликали до начальства, яке повідомило їй, що вони отримали офіційну міністерську скаргу на неї і що вона, ймовірно, втратить роботу.

Скарга була подана Чешлаком, який пізніше заявив журналістам, що відреагував надто імпульсивно.

Голова партії "Право і справедливість" та один із лідерів правлячої коаліції Ярослав Качинський закликав Чешлака піти у відставку і заявив, що інакше його буде звільнено.

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У середу Чешлак написав у Twitter, що вирішив піти у відставку. Остаточно його було звільнено з уряду президентом у четвер. "Справа Чешлака закрита. Він поводився гідно", — прокоментував Качинський.

Чешлак обіймав міністерську посаду з жовтня 2020 року та займався справами місцевого самоврядування.

Скаргу на директора поштового відділення було відкликано, звільнення їй не загрожує.

Теми: Польща
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