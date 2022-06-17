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В Польше уволили министра, который пожаловался на директора почтового отделения

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 10:24

Президент Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого уволил министра без портфеля Михала Чешлака, причастного к почтовому скандалу.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Во время посещения почтового отделения на юге Польши Чешлака узнала подошедшая к нему директор почтового отделения и пожаловалась на рост цен в Польше.

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Вскоре после этого директора вызвали к начальству, которое сообщило ей, что они получили официальную министерскую жалобу на нее и что она, вероятно, потеряет работу.

Жалоба была подана Чешлаком, который позже заявил журналистам, что отреагировал слишком импульсивно.

Председатель партии "Право и справедливость" и один из лидеров правящей коалиции Ярослав Качиньский призвал Чешлака уйти в отставку и заявил, что иначе он будет уволен.

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В среду Чешлак написал в Twitter, что решил уйти в отставку. Окончательно он был уволен из правительства президентом в четверг. "Дело Чешлака закрыто. Он повел себя достойно", - прокомментировал Качиньский.

Чешлак занимал министерскую должность с октября 2020 г. и занимался делами местного самоуправления.

Жалоба на директора почтового отделения была отозвана, увольнение ей не грозит.

Темы: Польша
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