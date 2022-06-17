Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше уволили министра, который пожаловался на директора почтового отделения

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 10:24

Президент Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого уволил министра без портфеля Михала Чешлака, причастного к почтовому скандалу.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Во время посещения почтового отделения на юге Польши Чешлака узнала подошедшая к нему директор почтового отделения и пожаловалась на рост цен в Польше.

Вскоре после этого директора вызвали к начальству, которое сообщило ей, что они получили официальную министерскую жалобу на нее и что она, вероятно, потеряет работу.

Жалоба была подана Чешлаком, который позже заявил журналистам, что отреагировал слишком импульсивно.

Председатель партии "Право и справедливость" и один из лидеров правящей коалиции Ярослав Качиньский призвал Чешлака уйти в отставку и заявил, что иначе он будет уволен.

В среду Чешлак написал в Twitter, что решил уйти в отставку. Окончательно он был уволен из правительства президентом в четверг. "Дело Чешлака закрыто. Он повел себя достойно", - прокомментировал Качиньский.

ВИДЕО ДНЯ

Чешлак занимал министерскую должность с октября 2020 г. и занимался делами местного самоуправления.

Жалоба на директора почтового отделения была отозвана, увольнение ей не грозит.

Темы: Польша
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
Польша
США поддерживают союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии – посол
Польша частично отменила судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС
Украинская евроколея может обеспечить надежное сообщение между Украиной и ЕС
Последние новости
00:40
СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
22:55
Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине
22:50
Экономические новости 17 июня: Украина в шаге от кандидатства в ЕС, Газпром сокращает поставки газа в Европу
22:50
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
22:45
Бундесканцлер: Говорить с Путиным "совершенно необходимо"
22:40
НБУ нарастил продажу валюты
22:39
Шольц о поставках немецкого оружия Украине: "Прибудет вовремя"
Все новости...