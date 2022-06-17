Росія у війні з Україною вже втратила 215 літаків і 180 гелікоптерів
П'ятниця, 17 червня 2022, 10:29
Росія за 114 днів загарбницької війни в Україні вже втратила понад 32 тисячі солдатів, 215 літаків, 180 гелікоптерів та 734 артилерійські системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 32 150 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 456 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 563 (+18) од,
- артилерійських систем – 734 (+5) од,
- РСЗВ – 233 (+3) од,
- засобів ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 215 (+2) од,
- гелікоптерів – 180 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2) од,
- крилатих ракет – 129 (+0) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 496 (+2) од,
- спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.