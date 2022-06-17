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Россия в войне с Украиной уже потеряла 215 самолетов и 180 вертолетов

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 10:29
Фото Генштаба ВСУ c Facebook

Россия за 114 дней захватнической войны в Украине уже потеряла более 32 тысяч солдат, 215 самолетов, 180 вертолетов и 734 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 456 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 563 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
  • РСЗО – 233 (+3) ед,
  • средств ПВО – 97 (+0) ед,
  • самолетов – 215 (+2) ед,
  • вертолетов – 180 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 129 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 496 (+2) ед,
  • специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Темы: Росcиявойна
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