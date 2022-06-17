Россия в войне с Украиной уже потеряла 215 самолетов и 180 вертолетов

Россия за 114 дней захватнической войны в Украине уже потеряла более 32 тысяч солдат, 215 самолетов, 180 вертолетов и 734 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 456 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 563 (+18) ед,

артиллерийских систем – 734 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+3) ед,

средств ПВО – 97 (+0) ед,

самолетов – 215 (+2) ед,

вертолетов – 180 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед,

крылатых ракет – 129 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 496 (+2) ед,

специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.