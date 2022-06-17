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СБУ біля кордону затримала мешканця Сум, який шпигував на користь Росії

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 червня 2022, 11:11

Служба безпеки повідомила, що затримала російського агента, який розвідував позиції Збройних сил на Сумщині, поблизу кордону з Росією.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Контррозвідка служби безпеки викрила агента спецслужб РФ на проведенні розвідувально-підривної діяльності.

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В ході спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах".

Деталі: У СБУ повідомляють, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії.

За завданням окупантів, він здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

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Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору.

Під час обшуків у чоловіка правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Теми: СБУшпигунствоСумська область
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