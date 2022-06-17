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СБУ у границы задержала жителя Сум, который шпионил в пользу России

Мазуренко Алена Пятница, 17 июня 2022, 11:11

Служба безопасности сообщила, что задержала российского агента, разведывавшего позиции Вооруженных сил в Сумской области, вблизи границы с Россией.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ на проведении разведывательно-подрывной деятельности.

В ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах".

Детали: В СБУ сообщают, что предатель был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии.

По заданию оккупантов он осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору.

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Во время обысков у мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения.

Темы: СБУшпионажСумская область
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