Залужний показав, як воює 127 бригада ТРО: Черга стоїть на призов

Командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, який захищає Україну на Харківщині, розповів, що українці легко йдуть на війну і дуже швидко навчаються, оскільки розуміють, що і кого вони захищають.

Джерело: головнокоманудвач ЗСУ Валерій Залужний, який показав, як воює 127-ма бригада ТРО

Пряма мова Грищенка: "Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає, а так то вони готові, я точно знаю.

У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України".

Деталі: Грищенко розповів, що перше, що він зробив, коли Росія напала 24 лютого, – відразу пішов призиватися на військову службу.

Наразі у його бригаді служать люди різноманітних професій – від музиканта до айтішника чи бізнесмена – на війні для всіх є робота. Більшість з них – це харків’яни чи жителі Слобожанщини.

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За словами командира 127-ї бригади ТРО, хлопці "прийшли, швидкими темпами навчилися і боронять Слобожанщину і Україну".

Наразі Грищенко мріє про перемогу і про те, щоб відіспатися.

"Мрію зараз про перемогу. Перемога – це перший план. А потім – як ляжу, як відісплюся! Треба мріяти і планувати. А війна – це тимчасове явище, і обов’язково ми це все здолаємо", – переконаний командир 127-ї бригади ТРО.