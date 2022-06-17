Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО: Очередь стоит на призыв

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 11:27
Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО: Очередь стоит на призыв
Скриншот из видео

Командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко, защищающий Украину в Харьковской области, рассказал, что украинцы легко идут на войну и очень быстро учатся, поскольку понимают, что и кого они защищают.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который показал, как воюет 127 бригада ТРО

Прямая речь Грищенко: "Многие украинцы еще не одели военную форму, только потому, что им места не хватает, а так они готовы, я точно знаю.

Реклама:

У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все поддерживают. Каждый хочет внести свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины".

Детали: Грищенко рассказал, что первое, что он сделал, когда Россия напала 24 февраля, – сразу пошел призываться на военную службу.

Сейчас в его бригаде служат люди разных профессий – от музыканта до айтишника или бизнесмена – на войне для всех есть работа. Большинство из них – это харьковчане или жители Слобожанщины.

ВИДЕО ДНЯ

По словам командира 127-й бригады ТРО, ребята "пришли, быстрыми темпами научились и защищают Слобожанщину и Украину".

Сейчас Грищенко мечтает о победе и о том, чтобы отоспаться.

"Мечтаю сейчас о победе. Победа – это первый план. А потом – как лягу, как отосплюсь! Надо мечтать и планировать. А война – это временное явление, и обязательно мы все это преодолеем", – убежден командир 127-й бригады ТРО.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: