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Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО: Очередь стоит на призыв

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 11:27
Скриншот из видео

Командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко, защищающий Украину в Харьковской области, рассказал, что украинцы легко идут на войну и очень быстро учатся, поскольку понимают, что и кого они защищают.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который показал, как воюет 127 бригада ТРО

Прямая речь Грищенко: "Многие украинцы еще не одели военную форму, только потому, что им места не хватает, а так они готовы, я точно знаю.

У меня такая очередь стоит на призыв! Все всех знают, все за всех переживают и все поддерживают. Каждый хочет внести свой вклад для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих непонятных для всего мира отношениях России и Украины".

Детали: Грищенко рассказал, что первое, что он сделал, когда Россия напала 24 февраля, – сразу пошел призываться на военную службу.

Сейчас в его бригаде служат люди разных профессий – от музыканта до айтишника или бизнесмена – на войне для всех есть работа. Большинство из них – это харьковчане или жители Слобожанщины.

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По словам командира 127-й бригады ТРО, ребята "пришли, быстрыми темпами научились и защищают Слобожанщину и Украину".

Сейчас Грищенко мечтает о победе и о том, чтобы отоспаться.

"Мечтаю сейчас о победе. Победа – это первый план. А потом – как лягу, как отосплюсь! Надо мечтать и планировать. А война – это временное явление, и обязательно мы все это преодолеем", – убежден командир 127-й бригады ТРО.

Темы: Харьковская областьвойна
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