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Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 11:32

Уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Єппе Кофод, пише "Європейська правда" із посиланням на Ekstra Bladet.

"Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати", - сказав Кофод.

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Він зробив заяву в четвер після того, як лідер Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Перш ніж прем'єр-міністр Метте Фредеріксен вирушить до Брюсселя на саміт ЄС, щоб підтримати рішення, вона має отримати мандат у парламенті.

Кофод додав, що, якщо країна стає кандидатом, це не означає, що шлях до членства короткий чи легкий.

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"Також важливо сказати, що має пройти довгий шлях. Це стосується всіх кандидатів, вони мають відповідати Копенгагенським критеріям", — сказав Кофод.

Копенгагенські критерії стосуються, серед іншого, демократії, верховенства закону та прав людини.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський закликав Данію підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це є одним із ключових чинників об’єднання українського народу.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

За даними ЗМІ, у своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.

Теми: ДаніяЄСєвроінтеграція
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