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Дания готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 11:32

Правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Еппе Кофод, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Если Еврокомиссия решит, что Украина готова обрести статус кандидата, то это тоже то, что мы можем поддержать", - сказал Кофод.

Он сделал заявление в четверг после того, как лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Прежде чем премьер-министр Метте Фредериксен отправится в Брюссель на саммит ЕС, чтобы поддержать решение, она должна получить мандат в парламенте.

Кофод добавил, что если страна становится кандидатом, это не значит, что путь к членству короткий или легкий.

"Также важно сказать, что должен пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям", - сказал Кофод.

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Копенгагенские критерии относятся, среди прочего, к демократии, верховенству закона и правам человека.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку это является одним из ключевых факторов объединения украинского народа.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

По данным СМИ, в своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии – откажет.

Темы: ДанияЕСевроинтеграция
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