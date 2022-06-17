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Російські спецслужби кажуть, що затримали учасника «блокади» окупованого Криму

П'ятниця, 17 червня 2022, 11:57
Фото скріншот

Російські спецслужби повідомили, що затримали в окупованому Криму начебто особистого охоронця одного з організаторів "блокади" півострова Ленура Іслямова.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Дослівно: "Співробітники ФСБ спільно з прикордонниками затримали у Криму громадянина України, особистого охоронця організатора енергоблокади півострова Ленура Іслямова, також "підозрюваного" в участі у діяльності українського "незаконного" збройного формування "Батальйон імені Номана Челебіджіхана".

Деталі: Росіяни порушили кримінальну справу щодо затриманого. Київський райсуд Сімферополя прийняв рішення тримати його під вартою. Обіцяють проводити слідчі дії, щоб встановити "обставини злочинів".  

Що було раніше: 30 травня у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону державний обвинувач зажадав призначити двом кримськотатарським активістам 15 та 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму у справі "другої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.

Йдеться про кухаря Ернеста Ібрагімова, для якого прокурор запросив 15 років, та підприємця Олега Федорова, якого хочуть посадити на 16 років.

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