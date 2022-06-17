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Российские спецслужбы говорят, что задержали участника "блокады" оккупированного Крыма

Пятница, 17 июня 2022, 11:57
Фото скриншот

Российские спецслужбы сообщили, что задержали в оккупированном Крыму якобы личного охранника одного из организаторов "блокады" полуострова Ленура Ислямова.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Дословно: "Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали в Крыму гражданина Украины, личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова, также подозреваемого в участии в деятельности украинского "незаконного" вооруженного формирования Батальон имени Номана Челебиджихана.

Детали: Россияне возбудили уголовное дело в отношении задержанного. Киевский райсуд Симферополя принял решение содержать его под стражей. Обещают проводить следственные действия, чтобы установить "обстоятельства преступлений".

Что предшествовало: 30 мая в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону государственный обвинитель потребовал назначить двум крымскотатарским активистам 15 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу "второй группы Бахчисарай" Хизб ут-Тахрир.

Речь идет о поваре Эрнеста Ибрагимове, для которого прокурор запросил 15 лет, и предпринимателя Олега Федорова, которого хотят посадить на 16 лет.

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